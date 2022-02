Inter, Zhang non lascia e raddoppia: “Ha fatto una richiesta importante a Inzaghi e squadra”

Steven Zhang non lascia. Anzi, raddoppia. Il presidente dell'Inter in questi giorni milanesi è colmo di impegni per il presente e il futuro

Marco Macca

"Steven Zhang non lascia, anzi raddoppia e non vuole lasciare nulla per strada. Il presidente più giovane a vincere lo scudetto ha chiesto alla sua Inter il Tripletino e resterà a Milano - a meno di cambiamenti di programma di un'agenda in continua evoluzione - almeno fino al match di andata contro il Liverpool del 16 febbraio, valido per gli ottavi di Champions".