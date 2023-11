Inter, Zhang rifinanzia? Ecco perché può realizzarsi la mission impossible di Steven

E' ormai chiaro a tutti come Steven Zhang stia facendo il possibile per mantenere il controllo dell'Inter e l'unica strada sembra quella del rifinanziamento del bond emesso da Oaktree nel 2021. Pare molto complicato, ma Tuttosport spiega come possa accadere: "Il perché possa funzionare quella che pare una mission impossible è legato essenzialmente a tre fattori: il primo al fatto che l’Inter parteciperà al nuovo Mondiale per club e - se non accadranno sconquassi - alla prossima Champions riveduta e corretta per garantire ancora più introiti ai club. L’Inter inoltre può ancora giocarsi la carta del progetto stadio e infine, nell’accordo con la controparte, può inserire un piano per il passaggio di consegne, cosa che non interessa a Oaktree".