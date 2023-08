TS – Zhang, il tempo per tenersi l’Inter stringe: 3 strade. Acquirenti solidi in stand by

Se non dovesse farlo, Zhang perderà il controllo dell’Inter visto che aveva dato in pegno proprio le quote di maggioranza del club.

“Zhang ha tre strade davanti: restituire entro la suddetta data la cifra, perdere il controllo dell’Inter o cercare di rifinanziare il prestito spostando la scadenza più avanti” aggiunge il quotidiano.

Come spiegato già ieri dal ‘Il Sole 24 Ore’, i consulenti hanno consigliato a Zhang di attendere alcuni mesi prima di avviare le trattative di rifinanziamento per sperare in condizioni di mercato più favorevoli e tassi di interesse meno elevati, fattori, entrambi, tutt’altro che scontati.

Le opzioni per il presidente dell’Inter sono due: rifinanziare direttamente con Oaktree o cercare un altro operatore finanziario: ci sarebbero già stati contatti preliminari con altri “credit fund”.

“Visto il contesto attuale, è assolutamente improbabile però che l’eventuale rifinanziamento possa avvenire a tassi di interesse simili o inferiori a quelli in essere, intorno al 12%. Anzi, per “Il Sole 24 Ore” si salirà a una percentuale vicina al 16%. Finanziamenti che rimarrebbero di tipo Pik, dunque con esposizione crescente in base agli interessi annuali: alla scadenza, sia il prestito che gli interessi accumulati vengono restituiti come per altro è già previsto per l'attuale finanziamento firmato nel maggio 2021 con la cifra che passerà da 275 a quasi 400 milioni”.

E in tema di nuovi acquirenti:

“Da settembre si prevede una fase complessa, specialmente perché i potenziali acquirenti più solidi per l’Inter sembrano essersi ritirati temporaneamente”.