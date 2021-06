Interspac lancia il sondaggio per i tifosi. Cottarelli: “Vogliamo sostenere l’Inter”

Iquii Sport ha lanciato il questionario che permette a tutti i sostenitori nerazzurri di esprimere il loro parere sulla nascita del progetto

Iquii Sport lo ha mandato on line sul sito sportthinking a partire da questa mattina. Si tratta di un questionario che permette di esprimere l'intenzione dei tifosi. Attenzione, non è un'immediata raccolta di sodi. Poi ci saranno, in un secondo momento, diverse possibilità di sottoscrizione.

Si tratta della prima fase del progetto teso a rafforzare l'Inter come ha spiegato Cottarelli: “Si apre oggi una fase molto importante dell’iniziativa che stiamo promuovendo. I tifosi delle squadre di calcio potranno esprimere il proprio interesse a partecipare in una iniziativa di azionariato popolare per diventare proprietari del loro club, qualora ce ne fosse la possibilità. Vogliamo misurare quanto interesse ci sia per la nostra iniziativa. Abbiamo incaricato IQUII e la sua Sport Intelligence Unit di condurre uno studio approfondito in proposito, tramite cui anche i tifosi interisti potranno far conoscere la propria opinione, in via informale”.