Cottarelli: “Interspac, no somme troppe basse. Entreranno anche ex giocatori Inter”

L'economista che ha lanciato l'idea dell'azionariato popolare è tornato a parlare del modello che verrà proposto al club nerazzurro

L'economista Carlo Cottarelli, ospite in una diretta Twitch di 'Inter Dipendenza', è tornato a parlare di Inter Spac e dell'azionariato popolare: «Il sondaggio lanciato su Interspac è solo di carattere informativo. Ci tengo a precisare che non si tratta di un obolo a fondo perduto, ma è un investimento formativo. Ci piace pensare che, come la fede nerazzurra, ci si possa tramandare in famiglia un 'mattoncino' di Inter". Una somma troppo bassa d'ingresso, come ad esempio 50 euro non è congrua al nostro obiettivo», ha detto.