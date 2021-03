Vidal era intoccabile per Conte, ora può partire davvero: “Inter intrigata da…”

L'Inter ci ha investito su richiesta del tecnico, ma ora il calciatore può davvero lasciare Milano in estate: i dettagli

"Arturo Vidal non è più un intoccabile per Antonio Conte che gli ha preferito Christian Eriksen nelle ultime uscite. Una scelta ben precisa che apre a dei risvolti in chiave calciomercato. Il centrocampista cileno potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione, negli ultimi giorni il Marsiglia si è attivato in maniera concreta. L'ex c.t della Nazionale cilena, Jorge Sampaoli, si è messo in contatto con il suo pupillo incassando una prima apertura.