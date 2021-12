Inter, Inzaghi: “Barella? Non andava fatto. Non avremo un uomo importante agli ottavi”

Le parole del tecnico: "Abbiamo fatto due ottime partite, tutta la gara a San Siro e 60 minuti fino all'espulsione di Barella qui. Ma col Real serve qualcosa in più"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il KO con il Real Madrid, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così della gara giocata dai suoi: "Abbiamo fatto due ottime partite, tutta la gara a San Siro e 60 minuti fino all'espulsione di Barella qui. Ma col Real serve qualcosa in più, abbiamo perso entrambe le partite: se le analizziamo avremmo meritato altro. Barella? E' un ragazzo intelligente, ha capito subito e ha chiesto subito scusa allo staff e ai compagni: è qualcosa che non andava fatto, ci ha complicato la partita e non avremo un giocatore importante per gli ottavi di finale".