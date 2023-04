Inzaghi a SM: “Benfica top, dovremo usare testa e cuore. Problema attacco? Domani…”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista della partita col Benfica

Matteo Pifferi

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima di Benfica-Inter: "Domani è una partita importantissima per noi e per il nostro cammino in Champions. Ci siamo meritati di giocare i quarti e lo faremo con tutte le nostre forze, sappiamo cosa abbiamo fatto in Champions e cosa non stiamo facendo in campionato ma questa è una partita a sè e siamo contenti di essere qui"

Quando l'Inter si è trovata con le spalle al muro ha tirato fuori grandi prestazioni: conti in un qualcosa di analogo?

"Troviamo un avversario di valore, una squadra che in Champions è imbattuta ed è partita dai preliminari con la Dinamo Kiev. Hanno giocatori tecnici e veloci, siamo ad aprile inoltrato a giocarci tutte le manifestazioni e sappiamo che vuol dire tanto sacrificio ma lo abbiamo fatto con le nostre forze"

Il paradosso attacco: come fare per risolverlo?

"E' un momento così, dove gli episodi non stanno andando come vogliamo. Gli attaccanti stanno passando un momento particolare, però l'importante per me è creare le occasioni e le stanno creando, già da domani può cambiare la situazione"

Cosa deve fare l'Inter per uscire dal Da Luz con un risultato positivo?

"Sarà una partita dura, dobbiamo usare testa e cuore. Sul cuore non ho dubbi perché l'abbiamo sempre messo in campo, dovremo essere bravi sapendo qual è il momento, stiamo attraversando partite, abbiamo fatto 40 tiri ma fatto un solo gol, dobbiamo usare la testa per indirizzare la partita nel modo migliore"