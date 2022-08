Inzaghi cade di nuovo all’Olimpico, passo indietro Inter. CdS: “Dov’è la crescita?”

Brutta sconfitta per l'Inter, che perde 3-1 contro la Lazio esattamente come nella scorsa stagione e conferma di essere ancora lontana dal top della condizione fisica e mentale. Olimpico ancora una volta amaro per Simone Inzaghi, principale imputato del ko di ieri sera. Netto passo indietro per la formazione interista, come scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi è caduto di nuovo nel suo vecchio stadio. Un altro 3-1, come lo scorso anno. Un tonfo rumoroso e questo ha un peso diverso, più negativo. Segna un passo indietro. Non si vede crescita da scudetto. È lenta e macchinosa l'Inter, sempre uguale a se stessa, senza uno scatto di fantasia e di estro".