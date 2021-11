Inzaghi, calcio più europeo di Conte: “Inter agli ottavi con merito dopo 10 anni”

L'Inter di Simone Inzaghi stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League grazie al 2-0 di ieri con lo Shakhtar

“L’Inter ha centrato la qualificazione agli ottavi dieci anni dopo l'ultima volta e tra due settimane andrà a Madrid a giocarsi il primo posto nel girone. Missione compiuta con una giornata d'anticipo per Simone Inzaghi che ha travolto lo Shakhtar Donetsk più nettamente di quanto non dica il 2-0 finale: 21 conclusioni verso la porta, 9 nello specchio, 2 reti annullate (a Perisic e Martinez), poco o niente concesso agli avversari. De Zerbi non era venuto a Milano in gita: ha giocato in maniera coraggiosa (58% di possesso), pressando alto soprattutto nella prima frazione, ma ha fatto i conti con una squadra più forte che, a differenza dell'andata, è riuscita a segnare.