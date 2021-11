Inter, Inzaghi ha toccato le corde giuste: clima più sereno, ora il gruppo…

I nerazzurri hanno archiviato definitivamente il biennio Conte: vecchi e nuovi, tutti hanno beneficiato del nuovo corso

In casa Inter si respira un clima di rinnovato entusiasmo : la vittoria contro il Napoli e quello contro lo Shakhtar Donetsk - che ha regalato ai nerazzurri l'accesso agli ottavi di finale di Champions League a 10 anni dall'ultima volta - hanno portato serenità e convinzione in un ambiente che appare già trasformato rispetto al biennio Conte.

Così scrive Tuttosport: "L'Inter ora sta bene, c'è entusiasmo e i giocatori sembrano aver completamente sposato il nuovo progetto. Chi pensava che con l'addio di Conte alcuni elementi perdessero la verve gladiatoria che gli aveva saputo inculcare la vecchia guida, si è sbagliato. Inzaghi ha toccato le corde giuste, ha portato, dopo due anni "da caserma", un clima più sereno ad Appiano e tutti ne hanno beneficiato. I giocatori, che prima in campo seguivano un rigido spartito sotto dettatura, adesso hanno dei principi da seguire, ma anche libertà di agire negli ultimi trenta metri. Dzeko, voluto fortemente, sta vivendo una seconda giovinezza; Calhanoglu, altro elemento richiesto da Inzaghi, sembra aver trovato più continuità. I vecchi leader come Skriniar, Barella, Brozovic e Perisic non mollano l'osso e un gregario come Darmian, è diventato protagonista".