Milan-Inter, sabato alle 12.30 la conferenza stampa di Inzaghi verso il derby

Alla vigilia del derby si terrà la conferenza di Inzaghi: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande alle 12:30 di sabato 6 novembre

APPIANO GENTILE - Dopo la vittoria in Champions League l'Inter tornerà in campo domenica 7 novembre alle 20:45 per la 12ª giornata di Serie A: l'appuntamento è a San Siro per la sfida contro il Milan.