Inter, il tabù Lazio per allungare. Inzaghi ha analizzato al microscopio le ultime sfide

"Alla vigilia del terzo ritorno da avversario in casa della “sua” Lazio, ha l’occasione per operare una prima mini-fuga e portarsi a +4 dopo il pari della Juve. Il risultato di ieri a Marassi ha aumentato ancora di più l’appetito, ma Inzaghi ha passato gli ultimi giorni concentrandosi soprattutto su Sarri e su come dargli finalmente scacco. I due 3-1 subiti all’Olimpico dal collega toscano hanno pesato enormemente, e in diversi momenti, sull’andamento dei nerazzurri in campionato. Eppure, entrambe le sconfitte hanno elementi comuni, analizzati al microscopio dallo staff. I nerazzurri contro la Lazio in trasferta sono crollati sempre nel finale dopo gare tese come corde di violino: ingenuità, sprechi ed errori individuali hanno portato alla frittata", scrive La Gazzetta dello Sport.