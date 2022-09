GdS – Inter, Inzaghi ritrova tutto il gruppo: possibile faccia a faccia. Un modo per…

Possibile faccia a faccia oggi ad Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e la sua Inter . Per la prima volta dopo il ko di Udine, l’allenatore rivedrà tutto il gruppo e per La Gazzetta dello Sport è possibile che parli alla squadra per ripartire subito col piede giusto.

“Il rientro di Hakan Calhanoglu non è l’unica buona notizia ricevuta ieri da Inzaghi. Nella notte sono rientrati anche gli argentini Lautaro e Correa grazie a un volo privato: i due hanno dormito in Italia e potranno allenarsi già oggi col resto della squadra, evitando così di partecipare soltanto alla seduta di rifinitura come successo diverse volte nella passata stagione. Inzaghi per la prima volta dopo la disfatta di Udine avrà il gruppo intero a disposizione ed è possibile un faccia a faccia con la squadra: un modo per guardarsi negli occhi e lasciarsi alle spalle l’ultimo mese complicato. D’ora in poi, vietato sbagliare. Con la Roma può essere già decisiva”, si legge sulla rosea.