Inter, destino nelle proprie mani. “E Inzaghi ha lanciato una frecciata a Pioli”

Simone Inzaghi, nel post-partita contro la Roma, ha risposto indirettamente a Stefano Pioli in merito al calendario

"Se ti chiami Simone Inzaghi, in giorni come questi, lo stress potrebbe quasi finire per travolgerti. Perché i suoi derby non finiscono mai. Vinci quello con il Milan ed ecco l’altro, tutto personale, con la Roma. Vinci contro Mourinho ed ecco che la testa corre dove non potrai essere fisicamente, ma con il cuore sì". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro la Roma, la quinta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. "La testa è già proiettata in avanti, lo dice la matematica. Simone si tranquillizzi: con il successo di ieri, si è già conquistato comunque la possibilità di andare in testa mercoledì a Bologna, anche se dalla Lazio non dovessero ricevere omaggi particolari. L’Inter ha il destino nelle proprie mani", ribadisce poi il quotidiano.