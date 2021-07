Rigore e sorriso, Inzaghi carico per l’Inter: “Più malleabile, con lo stesso fuoco di Conte”

Il nuovo tecnico dell'Inter inizierà la sua avventura in nerazzurro giovedì 8 luglio con il raduno ad Appiano Gentile

"Giovedì un pezzettino di Inter, quello che ha visto in tv Europeo e Coppa America, ascolterà per la prima volta il Simone-pensiero: è una filosofia umanistica, è rigore accompagnato sempre dal sorriso. Dopo due anni di guerra santa, che comunque ha portato a uno scudetto esaltante con Antonio Conte, ad Appiano inizia l’epoca di Inzaghi, più “morbida” almeno in apparenza. Il nuovo allenatore, insediatosi esattamente un mese fa, è specializzato nello spegnere i conflitti. È forse maggiormente malleabile, ma ha lo stesso sacro fuoco del predecessore. Più aziendalista, ma non meno decisionista", spiega La Gazzetta dello Sport.