Inzaghi, futuro già segnato. Addio all’Inter ormai certo: “Solo un miracolo può salvarlo”

"Dobbiamo fare di più, io in primis" è la frase a cui Simone Inzaghi ha scelto di ricorrere ancora una volta, ma la netta impressione è che in questo momento il suo destino sia segnato. A fine stagione, in teoria, perché ora non si può toccare a cuor leggero una squadra in corsa per due trofei, tra cui la Champions League. Ma se la prossima tripletta di impegni tra Juventus, Salernitana e Benfica non innescherà una svolta... addio. Il problema è che nemmeno lo straordinario obiettivo dei quarti di finale europei in questo momento può valergli una conferma. Per il club e per la dirigenza è infatti il campionato che fa da traino, che prima impone con evidenza lo status nel panorama nazionale e pone poi le basi per la stagione successiva", spiega Gazzetta.it.