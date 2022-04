CorSera – Inter, Inzaghi si gioca la conferma: il quarto posto può non bastare

Il tecnico nerazzurro, nonostante una prima parte di stagione positiva e un trofeo già in bacheca, deve dare una svolta

Juventus-Inter non sarà mai una sfida come le altre. A maggior ragione quando può decidere un'intera stagione: chi perde stasera dice addio ai sogni scudetto. Simone Inzaghi sa di giocarsi tanto, e nella conferenza stampa della vigilia non lo ha nascosto. Secondo il Corriere dello Sport, la conferma del tecnico nerazzurro non è così scontata, nonostante una prima parte di stagione positiva e una Supercoppa Italiana già in bacheca: "Una partita per scrivere il futuro. Dell'Inter, della lotta scudetto, di Inzaghi. L'allenatore alla vigilia ha cambiato approccio. Ha dismesso la tonaca da Padre Simone e indossato l'armatura. Sente il momento. I nerazzurri devono ripartire con urgenza, il girone di ritorno è stato un disastro, appena 7 punti nelle ultime 7 gare, una cura dimagrante debilitante".