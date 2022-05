GdS – Inzaghi, vacanza con l’abbraccio caldo dei tifosi. “Godimento estremo per…”

La prima stagione all’Inter di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport ripercorre quanto fatto dall’allenatore nerazzurro

La prima stagione all’Inter di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport ripercorre quanto fatto dall’allenatore nerazzurro e dalla sua formazione nell’annata 2021/22. Prima di andare in vacanza, Inzaghi vedrà la società e pianificheranno la prossima stagione, poi si riposerà in attesa del ritiro estivo. Ecco quanto evidenziato dalla rosea: “Cinque settimane di pausa saranno lunghe, con la solita immancabile tappa a Milano Marittima e altri passaggi balneari in via di definizione: per Simone Inzaghi ci sarà tempo per rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato. Sullo scudetto che era (meritatamente) dentro a una tasca della sua giacca ed è poi scivolato via sul più bello. Non una, ma un paio di volte almeno. Il tecnico, però, potrà ripensare con godimento estremo anche al tanto raccolto grazie al suo lavoro che è appena iniziato: una Supercoppa e una Coppa Italia strappate all’arcinemica Juve, due trofei che addolciscono la delusione tremenda del campionato.