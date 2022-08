Inzaghi: “Sono contento, partita seria. Skriniar? Ama l’Inter, felice che rimanga. Acerbi…”

"Per un allenatore è importante vedere l'ultimo gol, Gagliardini che lancia, Dzeko che rifinisce e Correa che fa un bellissimo gol. Sono ottime risposte che voglio e dobbiamo avere, i cambi di Lecce e di oggi sono entrati nella maniera giusta".

"Sono contento, la squadra ha fatto una partita seria. L'abbiamo preparata bene, lo Spezia era in salute, aveva vinto con Como ed Empoli meritando, siamo stati bravi ad organizzare una partita seria e concentrata, le fasi di possesso e non possesso sono state fatte correttamente"

"Fino al gol, eravamo un po' contratti. La squadra ha provato a fare quello che avevamo studiato in questi giorni, il gol ci ha sbloccato e abbiamo giocato molto molto bene".

"Abbiamo soluzioni in più, non dimentichiamo che siamo stati il miglior attacco l'anno scorso. Con Romelu abbiamo soluzioni in più, sono stati bravi Lukaku e Lautaro ad attaccare la profondità, l'hanno fatto bene anche Dzeko e Correa"