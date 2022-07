Inzaghi: “Inter pronta, potrò schierare 3 punte in contemporanea. I giovani…”

Simone Inzaghi ha commentato anche a Inter TV la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Lugano. Ecco le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi ha commentato anche a Inter TV la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Lugano. Ecco le sue dichiarazioni: “Era la prima sgambata ufficiale contro una squadra che tra quattro giorni inizierà il campionato. Come condizione fisica erano più avanti di noi, ma i ragazzi sono stati bravi, hanno organizzato una partita seria, sapendo che dobbiamo lavorare tanto per migliorare la nostra condizione”.