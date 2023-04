Inzaghi: “Invertire subito la tendenza in campionato. Lukaku? E’ sereno ma dispiaciuto”

Dopo il pareggio in extremis in Coppa Italia con la Juventus, l’Inter fa visita alla Salernitana ( qui le formazioni ufficiali ). La squadra di Simone Inzaghi è in cerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Di seguito le parole ai microfoni di DAZN dello stesso allenatore nerazzurro prima del match dell’Arechi:

“Orgoglio o calma? Ci vorranno tutti gli ingredienti, siamo in un momento difficile in campionato, i risultati non seguono le prestazioni, dovremo invertire con una buona gara qui a Salerno. Avrò bisogno di tutti visto il momento. Tra squalifiche e infortuni non è mai semplice, siamo contenti di dover giocare tutte queste gare, siamo in corsa in tutte le competizioni, martedì abbiamo avuto la Coppa Italia, martedì saremo a Lisbona, avrò bisogno di tutti.