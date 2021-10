Inzaghi: “L’Inter ha dato un messaggio importante. Dzeko? La panchina…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo

Incredibile. Errori, gol incassato, difficoltà nella reazione. Un primo tempo difficilissimo quello dell'Inter a Sassuolo. Con i neroverdi pericolosi e capaci di tenere i cuori nerazzurri in tensione fino ai cambi. Con quelli Inzaghi ha svoltato a suo favore la partita. L'ingresso di Dzeko, il più evidente, ha portato al gol del vantaggio - segnato di testa dal bosniaco - e il rigore che si è procurato e Lautaro ha segnato. Terza vittoria in rimonta e risposta alle rivali per i primi posti.