Inzaghi-Lukaku, il retroscena: “Non solo Simone ha dato ok, ma ha detto all’Inter che…”

Può finalmente realizzare la sua ambizione, Simone Inzaghi: allenare Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. E' risaputo come il tecnico nerazzurro sia stato uno dei maggiori promotori del ritorno a Milano del belga, come scrive anche La Gazzetta dello Sport: "Al tecnico interista erano bastati 15 giorni ad agosto 2021 per capire quale diamante grezzo sia Lukaku: mai dal vivo aveva visto quella stessa potenza fisica. E per questo, l’addio inaspettato al Chelsea lo aveva ferito: non era stato un tradimento certo, ma a lungo il rimpianto è stato forte sotto pelle.