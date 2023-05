Inzaghi sereno, ora ha l’Inter nelle sue mani. Ecco il motivo delle parole di Marotta

"Nel buio della crisi, quando l’Inter perdeva con lo Spezia e con il Monza, Inzaghi era additato come colpevole unico, ma due finali incombono e non è ancora tempo di rivincite, di sassolini e sassoloni da scagliare contro i critici. Inzaghi conferma che rimarrà: «Assolutamente sì. Avevo e ho un contratto (con scadenza giugno 2024, ndr) e non mi sono mai sentito un precario. Ho sempre lavorato 24 ore al giorno insieme al mio staff e ai giocatori. Lo sappiamo, noi allenatori siamo giudicati per i risultati». Particolare, quest’ultimo, non secondario. Una doppia sconfitta nelle due finali rimetterebbe in circolo certi fantasmi. Sotto questo aspetto la partita di oggi è cruciale, la Coppa Italia permetterebbe all’Inter di volare a Istanbul senza logoramenti interiori", aggiunge Gazzetta.