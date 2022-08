Inzaghi e il messaggio forte all’Inter. Repubblica: “Il tecnico è stato spesso bollato…”

Il quotidiano analizza le dichiarazioni del tecnico nerazzurro sul mercato in entrata e in uscita

Alla vigilia dell'esordio in campionato sul campo del Lecce, in conferenza stampa Simone Inzaghi è stato chiaro sul mercato dell'Inter. "Con società e proprietà abbiamo concordato che il mercato è finito. Di mercato non si deve parlare più e la squadra deve rimanere questa. Serve un sostituto per Ranocchia", le parole del tecnico nerazzurro. Dichiarazioni che Repubblica commenta così: "Spesso bollato frettolosamente come aziendalista e pronto ad accettare ogni scelta della proprietà Inter, è stato chiaro".