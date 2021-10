Inter, Inzaghi ha bisogno del miglior Calhanoglu. E domenica c’è il Milan…

Il centrocampista turco, dopo un inizio scintillante in nerazzurro, non è riuscito ad avere continuità di rendimento

Hakan Calhanoglu ha voglia di tornare protagonista: il centrocampista turco, dopo un inizio scintillante in nerazzurro, non è più riuscito ad avere continuità di rendimento. Ora, smaltito completamente l'infortunio rimediato in Nazionale, l'ex Milan è pronto a ripagare la fiducia totale che Inzaghi ripone in lui, come scrive il Corriere dello Sport:

"L'avventura in nerazzurro del centrocampista turco è rimasta ferma di fatto alla prima uscita ufficiale, con il Genoa: gol, assist direttamente da corner per Skriniar e prestazione scintillante. [...] Per completare la sua Inter, Inzaghi ha bisogno versione migliore del turco, quella che, proprio da parte del suo nuovo allenatore, lo aveva fatto accostare a Luis Alberto della Lazio: un paragone non banale, ma soprattutto significativo per quali e quante aspettative ci fossero e ci siano nei suoi confronti".

Verso il primo derby da ex

"Oggi all'ora di pranzo, dopo la panchina di Empoli (la seconda per scelta tecnica dopo quella con il Bologna il 18 settembre) Çalhanoglu tornerà tra i titolari dell'Inter che affronterà l'Udinese. Il guaio alla caviglia rimediato in nazionale è ormai smaltito e ci sono tutte le condizioni perché il turco dia una svolta alla sua stagione. Serve uno squillo immediato, per poi caricarsi per altri due appuntamenti decisivi. Mercoledì, infatti, i nerazzurri saranno di scena in casa dello Sheriff, con il preciso obiettivo di tornare in Italia con 3 punti che varrebbero come una mezza ipoteca per la qualificazione alla seconda fase di Champions. Domenica prossima, invece, ecco il derby con il Milan, ovvero la squadra che Çalha deciso di lasciare, per di più scegliendo di attraversare il Naviglio. Inevitabile che, da quel giorno, sia finito nel mirino dei tifosi del Diavolo".