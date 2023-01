Inzaghi: “Migliore in campo? Tutti. Inter grande club, qui per vincere trofei”

Ai microfoni di Sportmediaset, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria per 3-0 contro il Milan in Supercoppa

Alessandro Cosattini

Ai microfoni di Sportmediaset, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria per 3-0 contro il Milan in Supercoppa: "Fa piacere avere vinto questa coppa contro un avversario di assoluto valore, è giusto festeggiare stasera, da domani penseremo alle prossime gare. È una grande soddisfazione, ringrazio società, famiglie e i ragazzi che erano qui l'anno scorso, tanti giocatori hanno dato tantissimo per questa maglia e anche i nostri tifosi".

Quanta adrenalina c'era?

"Diciamo che serate così siamo abituati a viverle, chiaramente c'era qualcosa in più stasera, affrontavamo una finale, col Milan. Mi sarebbe piaciuto cambiare il trend dei derby e ringrazio i ragazzi, siamo molto contenti. In questo anno e mezzo sono super orgoglioso di me, staff e ragazzi, abbiamo fatto grandi cose e continueremo".

Inter squadra per 90 minuti oggi...

"Sì, sono d'accordissimo, abbiamo fatto una gara concentrava, aggressiva, di corsa e determinazione, ingredienti necessari per vincere le finali. Ce la siamo giocata nel modo migliore".

Mi dici il tuo migliore in campo?

"(Sorride, ndr). Dal primo all'ultimo, anche chi è entrato lo ha fatto benissimo, dopo un 3-0 in finale in un derby, mi sembrerebbe inopportuno dirlo ecco. I ragazzi si meritano questo, noi siamo qui per aiutarli e vincere trofei in una società importante come l'Inter, dobbiamo continuare e non fermarci, andiamo avanti e pedaliamo".