Inzaghi: “Errore dell’arbitro farà discutere, ci ha tolto due punti. Lukaku e Skriniar…”

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 con il Monza, Simone Inzaghi ha parlato così del match dell'U-Power Stadium:

"Che bilancio? C'è grandissima rabbia, dopo 5 anni di VAR ci è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. Un errore grave che ci toglie due punti in classifica, si poteva evitare il gol del 2-2 ma c'è stato un fischio che non esiste. Due giocatori del Monza che cadono tra di loro, dopo 5 anni di VAR c'è stato un fischio che ci ha penalizzato. Siamo qui a leccarci le ferite, c'è tanta delusione in me, nella società, nei giocatori. Questo è il calcio, un episodio così farà parlare"

Che analisi fa della partita?

"Un'analisi che viene difficile da fare. Dopo Bergamo e la vittoria col Napoli è un pareggio che ci rallenta ma non ci deve abbattere, dobbiamo andare avanti che ogni 2-3 anni può capitare un episodio del genere. Bisogna essere più forti anche di questo"

Mancata cattiveria nel finale?

"Sono d'accordo, c'è stato l'episodio del 3-1, il palo di Lautaro ma può succedere. Quando succede devi essere bravo a difendere meglio l'area al 93', quello è fuori discussione"

Credi ancora allo scudetto o punti ai primi 4?

"Siamo l'Inter, dobbiamo aspirare al massimo. Questo pareggio ci rallenta, eravamo in una buonissima striscia. Un pareggio inaspettato ma dobbiamo guardare partita dopo partita, fare tabelle e guardare gli avversari in Italia è difficile. Il Monza ha fatto una partita seria, è ben allenato e con giocatori di qualità. Bisogna avere attenzione in campo"

Quando e come potremo rivedere il Lukaku dei bei tempi?

"Col tempo. Ha perso tre mesi di campo. Col Napoli aveva fatto 60' buoni, stasera un po' meno ma non è semplice entrare in determinate partite. Lui, De Vrij, Dumfries rientrati da poco dal Mondiale hanno bisogno di lavorare, non c'è tanto tempo ma dobbiamo migliorare la condizione dei singoli per questo tour de force che ci aspetta"

Com'è Skriniar?

"Lo vedo tranquillo e sereno, lavora nel migliore dei modi. Se non gioca Samir è il nostro capitano, è concentratissimo al 100%. Ho una società forte, so che stanno lavorando per far qualcosa che accada qualcosa di positivo. Sono sempre fiducioso, so quando Skriniar sia innamorato dell'Inter e spero si possa risolvere"