Inter, Inzaghi ha motivato la squadra per l’Atalanta: “Da stasera si costruisce Istanbul”

Il tecnico vuole attenzione e concentrazione per la sfida di questa sera che può essere decisiva per la Champions

Atalanta, Torino e poi Manchester City. Rimangono tre partite per chiudere la stagione dell'Inter e mister Inzaghi vuole tenere alta l'attenzione del gruppo anche in vista della finale di Champions. Ma prima di Istanbul c'è da garantirsi l'accesso alla prossima Champions, serve un punto con l'Atalanta.

"Chiudere il discorso quarto posto - per la Champions matematica basta il pareggio - significa di fatto rendere innocuo l'impegno tra una settimana contro il Torino. Vorrebbe dire, per quella partita, avere la possibilità di lasciare a riposo la maggior parte dei giocatori che poi dovranno essere protagonisti a Istanbul. Inzaghi ha motivato la squadra in questo senso", si legge su La Gazzetta dello Sport.