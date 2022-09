Inzaghi mette la freccia: “L’Inter cambia, Simone ha scelto un nome da ‘lanciare'”

Quella che si presenterà a San Siro contro la Roma potrebbe essere un'Inter diversa rispetto a quella, brutta, che ha perso malamente a Udine. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Simone Inzaghi in questi giorni studierà qualche cambiamento per dare nuova linfa al gruppo. Uno di questi, se così si può definire, sarà il lancio definitivo di Gosens, rimasto un po' ai margini in questo inizio di stagione, ma che diventerà una volta per tutte il titolare della fascia sinistra. Scrive la rosea: