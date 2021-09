Samp-Inter, Inzaghi valuta un jolly prezioso: “E’ opzione molto rassicurante”

Le prossime ore saranno sicuramente decisive per capire le reali condizioni dei giocatori e le relative scelte tecniche per schierare l'undici titolare

La gara di ripresa dopo la sosta delle nazionali non è mai semplice: i club devono infatti fare i conti con la stanchezza dei calciatori e acciacchi vari. Ecco perché in casa Inter Simone Inzaghi valuta il possibile inserimento di Danilo D'Ambrosio e Aleksandar Kolarov nel terzetto difensivo per far riposare chi ha giocato con la propria selezione. Ma non solo.

C'è infatti un'altra pista che potrebbe far comodo al tecnico nerazzurro: "Una terza opzione - spiega Il Giorno -, meno quotata ma comunque rassicurante in caso la situazione lo chiedesse, riguarda Federico Dimarco: il classe 1997, rientrato dal prestito al Verona, è un giocatore da tenere assolutamente in considerazione in questa stagione e Inzaghi lo sa bene. Le prossime ore saranno sicuramente decisive per capire le reali condizioni dei due giocatori e le relative scelte tecniche per schierare l'undici titolare migliore possibile.