Inzaghi ha pizzicato l’orgoglio dell’Inter. Niente ritiro, la scelta ha un motivo preciso

"Inzaghi non ha usato il termine "partita da vincere" perché sa bene che il divario tra le due formazioni è grandissimo. Perché dal 2003-04 i tedeschi hanno sempre vinto il match d'esordio nel group stage della Champions e perché nel Meazza nerazzurro si sono imposti tre volte su tre. Lunedì, però, Simone ha pizzicato con decisione l'orgoglio della sua squadra, troppo brutta per (almeno) mezzora contro il Diavolo, e adesso si aspetta una reazione. Per ripartire di slancio anche in campionato", spiega il Corriere dello Sport.