Inter, Inzaghi vuole trovare la chiave: “Si concentrerà su due parole magiche”

Sono due le parole magiche sulle quali Inzaghi dovrà concentrarsi prima del Sassuolo e nelle prossime due settimane

Archiviata la mezza delusione di martedì sera, in casa Inter non c'è tempo da perdere ed è necessario guardare avanti. In casa nerazzurra si pensa già infatti alla gara contro il Sassuolo, nella quale bisognerà tornare alla vittoria. E trovare continuità di prestazione nei 90', come scrive Tuttosport: "Sono due le parole magiche sulle quali Inzaghi dovrà concentrarsi prima del Sassuolo (sabato alle 20.45 a Reggio Emilia) e nelle prossime due settimane, quelle della sosta, in cui avrà però pochi giocatori a disposizione, e che condurranno a un ciclo con le due sfide decisive in Champions con la rivelazione Sheriff e gli scontri diretti in Serie A con Lazio, Juventus e Milan.