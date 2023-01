Sky – Novità Inter? Inzaghi pensa a un cambio a sorpresa per affrontare il Napoli

Formazione già decisa, o forse no. Simone Inzaghi potrebbe schierare un nome a sorpresa per la sfida di questa sera a San Siro contro il Napoli

Formazione già decisa, o forse no. Simone Inzaghi potrebbe schierare un nome a sorpresa per la sfida di questa sera a San Siro contro il Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l'allenatore dell'Inter starebbe valutando l'impiego di Matteo Darmian a destra al posto di Denzel Dumfries, recuperato fisicamente ma tornato non al meglio dal Mondiale in Qatar, disputando con la sua Olanda.