CdS – Per Inzaghi la permanenza di Lukaku è fondamentale. “Il club è stato chiaro e…”

"Inzaghi non si aspettava, dopo la straordinaria campagna europea e gli oltre 100 milioni portati nelle casse del club, di dover affrontare un’altra estate di passione. Invece, nel summit di fine stagione, il messaggio è stato chiaro: per comprare occorre vendere. E allora, se per la prossima annata il grande obiettivo sarà lo scudetto, ma anche continuare ad essere competitivi in Champions, occorre una squadra all'altezza. Vale a dire che le cessioni necessarie (Brozovic e Onana ad esempio) dovranno essere compensate in maniera adeguata. Peraltro, Inzaghi ritiene fondamentale la conferma di Lukaku, che, a questo punto, potrebbe trasformarsi in una sorta di cartina tornasole", la chiosa del quotidiano.