Inzaghi: “Pochi cambi? Abbiamo recuperato a livello fisico e mentale”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Salernitana: "Abbiamo recuperato, in questi due giorni con i ragazzi abbiamo lavorato più in video che in campo, penso che abbiano recuperato sia a livello fisico che mentale. Ho fatto pochi cambiamenti, ma l'importante è che la squadra faccia una partita organizzata contro una squadra di valore. Cosa non sottovalutare? Bisogna avere l'umiltà di fare un partita importante, fatta di scelte continue, contro una squadra che ha qualità, che ha fatto un ottimo mercato e l'anno scorso ha fatto un ottimo girone di ritorno. Serve una partita di grandissima maturità".