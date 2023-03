Inter, Inzaghi a Mediaset: “Per il Porto ci siamo preparati nel migliore dei modi”

Ai microfoni di Sport Mediaset, Simone Inzaghi ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di domani sera tra Porto e Inter

Ai microfoni di Sport Mediaset, Simone Inzaghi ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di domani sera tra Porto e Inter :

"Quella di domani è una partita che ci dà una grossa possibilità di entrare fra le prime otto d'Europa. Una gara importante come ne abbiamo giocate tante. Ci siamo preparati nel migliore dei modi. Le critiche non sono un problema, sono abituato e fa parte del nostro mestiere. I miei pensieri sono solo sulla partita di domani".

"Gli alti e i bassi? La sconfitta di La Spezia ha fatto parlare, ma è difficile da vedere per quello che abbiamo fatto in campo. Abbiamo analizzato gli errori, ma sull'impegno non ho nulla da dire alla squadra. Sarà una partita di intensità e testa, contro una squadra con i nostri stessi obiettivi. Skriniar è qui con noi. E' rimasto fermo più di due settimane, è da valutare. Gosens? Cercheremo di recuperarlo dopo la sosta".