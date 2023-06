Inzaghi: “Indicazioni vista City, vogliamo recuperare tutti. In attacco…”

Simone Inzaghi, nella conferenza stampa che si è tenuta all'Olimpico di Torino dopo la vittoria contro gli uomini di Juric, ha parlato della sua Interin chiave Champions. La finale è alle porte: «La gara col Toro allenante in chiave Istanbul? Assolutamente. Abbiamo fatto una gara importante contro un avversario di valore. Sapevamo che ci avrebbe creato difficoltà, come nel secondo tempo. Ma hanno trovato trovato un'Inter organizzata e determinata per onorare al meglio l'impegno per società e tifosi. Abbiamo vinto una partita importante che ci ha permesso di consolidare la classifica».