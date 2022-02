Inzaghi a Prime: “Liverpool favorito, ma si parte da 0-0. Vorrei San Siro al 100%”

In esclusiva ad Amazon Prime Video, Simone Inzaghi ha parlato così in vista di Inter-Liverpool, in programma questa sera alle 21 a San Siro

In esclusiva ad Amazon Prime Video, Simone Inzaghi ha parlato così in vista di Inter-Liverpool, in programma questa sera alle 21 a San Siro per gli ottavi di finale di Champions League: “Abbiamo una bella serata da vivere, sono contento per i nostri tifosi, per la società, per i ragazzi. Aspettavamo una serata così, il Liverpool ha blasone e sulla carta è favorito, ma si parte da 0-0. Determinazione e cura dei dettagli faranno la differenza. Con Milan e Napoli abbiamo raccolto un punto, ma fatto due ottime partite. Secondo me dovremo essere concentrati, il Liverpool può creare grandi problemi. Ogni allenatore sogna di arrivare a queste partite con tutte le frecce a disposizione, ma non sempre è possibile. Correa, Gosens e Vecino sono assenze di cui avrei voluto fare a meno. Al 50% San Siro qualcosa toglie, noi vorremmo il 100%. Col nostro pubblico accanto sappiamo di avere un’arma in più a disposizione”.