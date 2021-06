Lukaku? “Pare che Inzaghi il primo squillo all’Inter l’abbia fatto ad un altro”

Il tecnico ha già chiamato Lukaku, ma sembra non essere stato il primo a cui ha telefonato: il retroscena dalla Rosea

"Ho già parlato con Inzaghi, è stata una conversazione molto positiva". Parola di Romelu Lukaku , che ha confermato come il nuovo tecnico dell'Inter, appena arrivato a Milano , abbia già parlato con lui del suo progetto nerazzurro. Il belga sembra però non essere il primo calciatore a cui Simone ha telefonato, racconta La Gazzetta dello Sport : "Pare che il primo squillo l’abbia fatto proprio a lui: "Ciao Stefan, parliamo dell’Inter". E giù consigli, dritte, un po' di dialogo. Come tre anni fa, quando De Vrij era la colonna della Lazio e Inzaghi il suo allenatore.

Con nessuno ha segnato di più (7 gol nel 2017-18), con nessuno ha giocato più partite in una sola annata (47). Con pochi ha avuto un rapporto così intenso. I due si sono sempre parlati poco. Ad Auronzo, in ritiro, bastava che Inzaghi dicesse "Stefan, Stefan" per capire cosa volesse, o come potesse trasmettere i concetti alla difesa. Ciò che ha fatto Acerbi negli ultimi anni, De Vrij l’ha fatto per i primi due della sua gestione. Ora, tre stagioni dopo il famoso 20 maggio, quello del fallo da rigore su Icardi e le lacrime in panchina, si ritroveranno insieme all’Inter".