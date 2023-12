Inzaghi, crescita evidente. “Centrato nuovo record: meglio di Conte e Mou all’Inter per…”

Primato decisamente prestigioso per Simone Inzaghi anche se l'ambiente nerazzurro ora chiede lo scudetto tanto atteso

Finora il percorso dell'Inter tra campionato e Champions è ai limiti della perfezione ma occorre vincere contro la Real Sociedad per garantirsi il primo posto nel girone e un conseguente sorteggio più morbido agli ottavi.

"Se l'Inter va così, gran merito è di Inzaghi, cresciuto moltissimo in questa stagione dopo le difficoltà affrontate la scorsa annata in campionato. Il percorso nelle coppe e la finale di Champions gli hanno fatto fare uno step - riconosciuto anche dall'ad Marotta, fra i suoi "critici" in passato - e i risultati di oggi sono lì a dimostrarlo", commenta Tuttosport che poi aggiunge: