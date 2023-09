Inzaghi, fiducia dall’Inter. Rinnovo deciso dopo il cammino in Champions: stessa cifra, ma…

"La pausa per le nazionali era, dunque, il momento per concentrare l’attenzione soltanto sul tecnico e, infatti, ieri mattina il club di Zhang ha confermato la nuova scadenza 2025. Premiato il percorso poderoso in Champions finito tra le lacrime di Istanbul, ma più in generale il modo in cui Simone ha riattaccato i pezzi di una stagione che rischiava di scollarsi del tutto nel momento più delicato ad aprile. Le prime tre vittorie della stagione senza traccia di gol preso sono lì a confermare la bontà della scelta, ma sarà il percorso sul lungo periodo a essere l’ultimo giudice. La seconda stella sfuggita in entrambe le stagioni di Inzaghi è il rimpianto e l’obbiettivo dichiarato della società".