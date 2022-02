Inter, come frenare l’attacco spaventoso del Liverpool? Inzaghi potrebbe fare una scelta forte

Se l'Inter vorrà davvero acciuffare i quarti di finale di Champions League, dovrà provare a disinnescare l'attacco incredibile dei Reds

Se l'Inter vorrà davvero acciuffare i quarti di finale di Champions League, eliminando un avversario spaventoso come il Liverpool, dovrà necessariamente provare a disinnescare l'attacco incredibile, per numeri e qualità, dei Reds di Klopp. E chissà che Inzaghi, come scrive la Gazzetta dello Sport, non opti per una scelta forte, come lasciare fuori de Vrij, apparso in affanno nelle ultime uscite: