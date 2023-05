Inzaghi: “Servirà partita importante. Le parole di Zhang? Sempre stato tranquillo”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZNa pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Napoli: "Conosciamo le potenzialità del Napoli, bisognerà fare una partita importante in uno stadio importante. Ci siamo preparati bene in questi 2 giorni, cercheremo di fare una gara di quantità e qualità. Le rotazioni in attacco? Al di là di loro, tutti ci stanno dando una grossa mano. Oggi è la quindicesima partita in 50 giorni, una cosa che non è mai successa, ho bisogno dell'intera rosa ed è per questo che siamo riusciti a fare un percorso del genere. C'è stato bisogno di tutti.