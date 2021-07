Inter, da Inzaghi il sì a Keita. E se partisse uno tra Sanchez e Lautaro…

Il nuovo tecnico dell'Inter vorrebbe l'attaccante avuto alla Lazio e l'affare potrebbe andare in porto con una partenza in attacco

Dopo la cessione di Hakimi , volato in Psg dove sosterrà visite mediche e firmerà, l'Inter non si aspetta altre cessioni importanti. In casa nerazzurra, però, si tutelano nel caso in cui uno egli attaccanti dovesse partire e il nuovo tecnico ha già scelto una vecchia conoscenza come sostituto.

Secondo il Corriere dello Sport, "Inzaghi ha già fatto sapere alla dirigenza che, nel caso in cui partisse uno tra Lautaro o Sanchez, gli farebbe piacere riavere Keita. Questi è anche una vecchia conoscenza interista, avendo trascorso in prestito alla Pinetina la stagione 2018/19, firmando anche un gol nel match con l’Empoli decisivo per la qualificazione in Champions. Ovviamente, non dipenderà solo dal destino del “Toro” o di Alexis, ma anche dalle condizioni di un’eventuale operazione. Keita ha ancora un anno di contratto con il Monaco e la scorsa stagione ha giocato, sempre in prestito, alla Sampdoria. Ad ogni modo, con Raspadori comunque bloccato, ma difficile da raggiungere alla luce della valutazione del Sassuolo. L’attaccante senegalese naturalizzato spagnolo è un’opzione da tenere in considerazione".