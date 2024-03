Lo scudetto numero 20 della storia dell'Inter proietterebbe Simone Inzaghi di diritto nella storia del club nerazzurro, oltre a rappresentare per il tecnico una vera consacrazione. Inzaghi, come scrive la Gazzetta dello Sport, si gode il momento, dopo aver sconfitto alla grande le critiche della scorsa stagione:

"Non è questione di Red Bull o no, ma di numeri oggettivi e altri che devono essere interpretati. C’è vittoria e vittoria. Qui, ad esempio, non c’è “solo” un tricolore ma anche un campionato dominato, con avversarie che ormai da qualche settimana neppure vedi più negli specchietti retrovisori. Il triangolino numero 20 è la consacrazione di Inzaghi. È il passo successivo alla finale di Champions raggiunta la scorsa stagione che aveva fatto conoscere l’allenatore a livello internazionale".