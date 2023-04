Inzaghi: “Percorso straordinario in Champions. Domani ce la giocheremo con le nostre armi”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport, ha parlato alla vigilia della sfida di domani con il Benfica, valida per l'andata dei quarti

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi , intervistato da Sky Sport, ha parlato alla vigilia della sfida di domani con il Benfica, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League:

Il Benfica è una squadra di assoluto valore che in Champions è imbattuta da 10 partite. Ha vinto il suo girone eliminando la Juve e arrivando davanti al Psg. Squadra tecnica che sta dominando il campionato, noi qui con le nostre convinzioni. Siamo contenti di giocarci un quarto di finale, ce lo giocheremo nel migliore dei modi.

Come mai una squadra che che batte Barcellona e Porto, poi è più appannata in campionato?

"Ci sono tanti ragionamenti da fare. Noi dobbiamo lavorare sempre di più e meglio. Le ultime partite le abbiamo viste, abbiamo fatto un solo punto, ma due ottime partite non coronate dai risultati. Dobbiamo insistere e usare tanta testa. Il calcio è fatto di episodi, non stanno girando nel modo giusto. Dobbiamo usare la testa e fare di più e non pensare alla sfortuna".