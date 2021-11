Inter, Inzaghi: “Tutto nelle nostre mani. La vittoria col Napoli dà autostima”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della gara di Champions League

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "Sentiamo che è tutto nelle nostre mani, bisogna recuperare energie fisiche e mentali: domenica in 2-3 mi hanno chiesto il cambio, Dzeko non era al meglio. Tra oggi e domani dovrò cercare di recuperare più giocatori possibili sapendo che De Vrij, Sanchez e Satriano non saranno disponibili. La vittoria col Napoli è grandissima autostima per la squadra, nei big match avevamo sempre fatto ottime gare e mancava un successo pieno: l'abbiamo fatto col Napoli dei record che aveva la miglior difesa d'Europa, ci dà tanta benzina per il futuro".