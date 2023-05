Inzaghi: “So chi c’è stato nel momento del bisogno e chi no. Inter, finale un sogno”

Simone Inzaghi ha riportato l'Inter in finale di Champions dopo 13 anni. L'allenatore nerazzurro, in una stagione piena zeppa di ostacoli, ha tirato fuori dal cilindro un percorso netto e inesorabile che ha portato la squadra interista a giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie contro una tra City e Real a Istanbul. Inaspettato forse per gli altri e non per lui che invece, ad un certo punto, con la concretezza di chi sa meglio di altri cosa può fare, si è messo a sognare. E a ricordare a tutti che certe cose l'Inter, la sua Inter, sa farle.

In nessuna delle due scarpe. So chi c'è sempre stato e chi non c'era nel momento del bisogno. So tutto quello che è successo in questi mesi, ma come ho detto prima ho un grande staff con me e grandi ragazzi che mi hanno seguito per filo e segno. È giusto che tutti insieme ci godiamo serate così, abbiamo vinto parecchio. Adesso ci aspettano altre finali e un campionato ancora aperto in zona CL. Siamo l'Inter e vogliamo andare avanti.